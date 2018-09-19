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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Алматы заинтересован в немецких «умных» технологиях и привлечении бизнеса в экономику

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек 18 сентября встретился с министром иностранных дел, депутатом бундестага Германии Нильсом Анненом.

Как сообщает пресс-служба акимата, они обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

По словам акима, товарооборот между Алматы и Германией демонстрирует положительную динамику. Мегаполис заинтересован в немецких «умных» технологиях и инновационных разработках, а также привлечении германского бизнеса в экономику города.

В свою очередь глава МИД подчеркнул, что Казахстан и Германию связывают отношения стратегического партнерства. Он отметил, что площадка ежегодного бизнес-форума «День Германской экономики в Казахстане», который пройдет осенью в Алматы, позволит укрепить взаимовыгодное сотрудничество деловых кругов двух стран.

Н.Аннен также оценил проводимую в городе модернизацию пешеходной и транспортной инфраструктуры.

«В моем родном городе Гамбурге так же реализуется проект скоростных автобусных линий BRT, активно развивается общественный транспорт. Все это, естественно, делает город привлекательным для бизнеса, для инвесторов, стимулируя к открытию новых офисов и производств, и конечно же, для горожан», - отметил он.

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