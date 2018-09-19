В Таджикистане глава сети АЗС «Умед - 88» признался только в двоеженстве, - один из его адвокатов

CA-NEWS (TJ) - Раджабали Одинаев, владелец компании «Умед-88», которая занималась поставкой и реализацией нефтепродуктов в Таджикистане, в ходе судебного процесса признался только в двоеженстве, сообщил Радио Озоди один из адвокатов. Верховный суд Таджикистана 17 сентября приговорил Раджабали Одинаева к 24 годам колонии по обвинению в в хищении средств, выданных в качестве кредита в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями, а также в присвоении и растрате государственных средств.

«Раджабали Одинаева обвиняли по восьми статьям УК Таджикистана, но он признался только в двоеженстве. Он категорически отказался признать себя виновным по другим инкриминируемым ему преступлениям», -сказал адвокат на условиях анонимности. По словам адвоката, согласно ст. 170 УК РТ двоеженство наказывается штрафом в размере от одной до двух тысяч показателей для расчетов или исправительными работами на срок до двух лет либо ограничением свободы на срок до пяти лет.

Наш собеседник подчеркнул, что суд решил не конфисковать имущество владельца «Умед-88». Теперь родные имеет право распоряжаться имуществом Раджабали Одинаева, которое находилось под арестом в связи с его задержанием, отметил адвокат.

Верховный суд Таджикистана приговорил владельца компании «Умед-88» Раджабали Одинаева к 24 годам колонии. Его обвинили в хищении средств, выданных в качестве кредита в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями, а также в присвоении и растрате госсредств. Такие же обвинения были предъявлены Идибеку Иброхимову, директору компании "Умед-88". Его осудили на 22 года. Судебный процесс в Верховном суде Таджикистана прошел при закрытых дверях.

Ойнихол Бобоназарова, известная в Таджикистана правозащитница и юрист считает приговор в отношении Раджабали Одинаева «слишком суровым».