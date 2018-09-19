Центробанк Узбекистана: Cум ослаб из-за курсов рубля, тенге, юаня и лиры

CA-NEWS (UZ) - Ухудшение внешнеэкономических условий за последние три месяца повлияли на формирование обменного курса сума на внутреннем валютном рынке, сообщила пресс-служба Центробанка Узбекистана.

С сентября прошлого года валютный курс формируется исключительно под воздействием текущего соотношения спроса на иностранную валюту и её предложения.

В отличие от предыдущих лет, когда обменный курс сума имел тенденцию только к девальвации, в этом году курс складывается под воздействием внутренних и, в основном, внешних факторов, и имеет разнонаправленную динамику, отмечается в сообщении ЦБ.

По данным ЦБ, причиной резкого повышения является ухудшение внешнеэкономических условий за последние три месяца. Отмечается, что это сильно повлияло на формирование обменного курса сума. Банкиры считают, что на курс сильно повлияла ситуация партнеров Узбекистана по торговле (Россия, Китай, Казахстан, Турция).

По прогнозам специалистов, до конца 2018 года подобные колебания больше не ожидаются.