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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Председатель парламента Монголии провел встречу с японской делегацией

CA-NEWS (MNG) - Председатель ВГХ М. Энхболд принял японскую делегацию во главе с почётным консулом Монголии, главой «Общества поддержки экономических отношений между Хоккайдо и Монголией» Ц.Такэбэ, передает Монголия Сейчас.

В начале встречи спикер монгольского парламента выразил соболезнования от себя лично и от имени парламента Монголии в гибели многих людей, пострадавших от тайфуна и землетрясения в Кансай, Осака, Хоккайдо и уверенность, что Япония в кратчайшие сроки преодолеет ущерб, нанесённый стихийными бедствиями.

Далее Председатель ВГХ выразил удовлетворение по поводу активного развития и ещё большего углубления монголо-японского сотрудничества не только на региональном уровне, но и на международной арене, опираясь на принципе Стратегического партнёрства.

В свою очередь Ц.Такэбэ отметил: «Монголия имеет огромные туристические ресурсы. Хоккайдо в год принимает примерно 5,3 млн туристов. Я считаю, что монгольское традиционное животноводство может стать опорой туристической сферы страны. По данным проведённых исследований количество туристов двух стран в дальнейшем будет расти. Поэтому Монголии необходимо использовать все внутренние резервы в полной мере и в первую очередь сдать в эксплуатацию новый международный аэропорт, так как соответствующие инфраструктурные созидательные работы будут иметь важное экономическое значение в перспективе».

На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Японии в Монголии Такаока Масато и другие официальные лица.

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