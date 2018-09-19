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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Банк Астаны лишен лицензии

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана 18 сентября лишил АО «Банк Астаны» лицензии на проведение банковских и иных операций.

Как сообщает пресс-служба ведомства, банк лишен лицензии за систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов или других обязательных к соблюдению норм и лимитов, а также невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.

Отмечается, что ввиду низкой доли активов и обязательств банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (1%) лишение банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций.

Приказом председателя Нацбанка Данияра Акишева назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банком. Она будет осуществлять свою деятельность до назначения ликвидационной комиссии банка.

С 19 сентября прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

Нацбанк обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка, говорится в сообщении.

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