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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Представители Национальной гвардии США посетили Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов на днях провел встречу с представителями Национальной гвардии США. Делегацию возглавил командующий Национальной гвардии штата Миссисипи – заместитель губернатора генерал-майор Джейсоно Бойлс, сообщили в минобороны РУз.

На встрече стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества в сфере обороны, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военно-техническом направлении и подготовке военных кадров.

Было отмечено, что за прошедший исторический период удалось достичь весомых результатов в развитии всесторонних и многоплановых межгосударственных взаимоотношений, в том числе в области обороны. На встрече состоялся обмен мнениями о текущей ситуации и проблемах безопасности в Центрально-азиатском регионе.

После встречи гости посетили Академию Вооруженных Сил Узбекистана, где ознакомились с жизнью и бытом курсантов, задачей и деятельностью высшего военного образовательного учреждения, а также новейшими подходами в области подготовки военных кадров командного и штабного звена.

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