Россия перебазировала в Кыргызстан около 50 единиц военной техники для участия в антитеррористических учениях

CA-NEWS (KG) - Около 50 единиц военной техники горной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) из Тувы были доставлены в Кыргызстан для участия в совместном антитеррористическом учении компетентных органов – участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор-2018», сообщает пресс-служба ЦВО.



Погрузка военной техники на железнодорожные платформы осуществлялась в городе Абакане, откуда эшелоны выдвинулись в Кыргызстан. По прибытии военнослужащие совершили марш в район проведения учений, где развернули полевой парк боевых машин, отмечается в пресс-релизе.

В международных маневрах «Иссык-Куль-Антитеррор-2018» будут задействованы самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С23 «Нона-СВК», бронеавтомобили «Тигр», грузовые автомобили «Урал» и КамАЗ горной бригады ЦВО. Военная техника будет применяться в отработке действий по уничтожению условного противника.

«На полигон Эдельвейс уже перебазированы около 500 мотострелков и 100 гранатометчиков из Тувы, а также около 50 единиц техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и установки «Нона-СВК». В середине октября снова в Киргизии пройдут учения «Взаимодействие–2018», в которых примут участие командование и воинские контингенты Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Они отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по прикрытию государственной границы, отражению вторжения и разгрому группировки боевиков», - пояснил генерал-лейтенант Александр Лапин.