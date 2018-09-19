В Дашогузе в очередях за хлебом происходят перепалки

CA-NEWS (TM) - Перед хлебным магазином при мукомольном заводе Дашогузской области в последние дни среди людей, выстраивающихся в очередь за хлебом, происходят перепалки.

В понедельник радио «Азатлык» получило видео, на котором запечатлён похожий случай в очереди перед той же торговой точкой. На видео, по всей видимости, снятом в субботу 15 сентября, видно, как один из мужчин, стоящих в очереди, выказывают своё недовольство продавщице магазина.

По всей видимости, люди уже долго стоят перед закрытым магазином, но несмотря на требования людей начать торговлю, продавщица, чей голос слышан из-за запертой двери, отвечает отказом, чем вызывает недовольство мужчины.

По разговору слышно, как мужчина требует у продавщицы объяснить причину задержки начала торговли. Продавщица на это отвечает с насмешливым тоном. После этого мужчина требует вызвать заведующего магазином, на что продавщица отвечает, что тот ушёл обедать:

«Ты что здесь выставлена на выставку?», - вопрошает мужчина. Женщина отвечает: «Да, я выставлена на показ». «Тогда зови сюда своего начальника», кричит мужчина. А продавщица отвечает: «Нет начальника. Он ушёл на обед».

По этому диалогу видно, что всё происходит после полудня. Довольно большая толпа людей стоит в ожидании открытия магазина, чтобы купить хлеб. Но магазин не открывается, из-за того, что заведующий торговой точкой всё ещё не вернулся с обеденного перерыва. По сумятице, возникшей после этого в толпе людей видно, что терпение людей на исходе.

После этого мужчина в очереди начинает требовать от продавщицы связаться с заведующим магазином, чтобы тот заканчивал обедать и немедленно вернулся, и объяснил людям причину задержки. Он также выражает недовольство тем, как продавщица разговаривает с людьми, стоящими в очереди.

На это продавщица советует мужчине «не выпендриваться».

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