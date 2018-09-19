Китай обложит пошлинами товары из США стоимостью $60 млрд и пожаловался в ВТО

CA-NEWS (CA) - Китай введет пошлины на импорт американских товаров стоимостью около $60 миллиардов в ответ на новые тарифы США, как и планировалось ранее, но сократит их размер, сообщает Reuters.

Размер пошлин составит от 5% до 10% вместо заявленных ранее 5%, 10%, 20% и 25%, говорится на официальном сайте министерства финансов.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении с 24 сентября 10% пошлин на импорт китайских товаров, пригрозив тарифами на продукцию стоимостью еще около $267 миллиардов, если Китай примет ответные меры против американских фермеров или отраслей промышленности.

Пекин сообщил, что вынужден будет принять встречные меры.

Китай установит 10% пошлины на американские товары, которые ранее предполагалось облагать пошлинами в размере 20% и 25%. К примеру, сжиженный природный газ (СПГ), который прежде попадал в категорию товаров, в отношении которых должны были действовать 25% пошлины, будет облагаться пошлиной в 10%.

Новые пошлины вступят в силу 24 сентября. Тогда же начнут действовать американские пошлины.

Министерство коммерции Китая также сообщило во вторник, что подало во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на объявленные США пошлины на импорт китайских товаров.

На прошлой неделе Китай сообщил ВТО, что хочет ввести санкции в размере $7 млрд в год в отношении США за несоблюдение Вашингтоном постановления в рамках спора об антидемпинговых пошлинах.