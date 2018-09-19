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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Он увел чужую жену: В мажилисе Казахстана обсудили нарушение этических норм в «Иронии судьбы или с легким паром»

CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин назвал случаи нарушения этических норм в кинокартине «Ирония судьбы или с легким паром». Палата парламента 18 сентября рассматривает законопроект, предусматривающий создание национального фонда поддержки отечественного кино.

По словам спикера, в кино есть такие отрицательные моменты, как распитие в общественных местах, проникновение в чужую частную собственность.

«Но, не смотря на это, игра актеров, художественное воплощение смогли превратить кино в шедевр. Поэтому надо создать условия для хранения всех фильмов», - сказал Н.Нигматулин.

«Главное – он увел чужую жену», - прокомментировал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, представляющий проект, что вызвало смех парламентариев.

Один из депутатов из зала поправил его, отметив, что героиня не была еще женой.

«Девушку увел», - согласился глава ведомства.

«Судя по реакции некоторых депутатов, это не является нарушением», - пошутил председатель мажилиса.

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