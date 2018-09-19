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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан готовится к выпуску евробондов

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан назначил банкира HSBC Одилбека Исакова начальником нового бюро по управлению долгом, рассчитывая уже в следующем году выпустить первые еврооблигации, сообщил Reuters, ссылаясь на министерство финансов республики.

Этот шаг приближает Узбекистан к цели привлечения иностранного капитала на свой долговой рынок. Данный процесс был запущен в прошлом году, когда президент Шавкат Мирзиёев взял курс на получение суверенного кредитного рейтинга - необходимое условие для размещения евробондов.

Исаков, гражданин Узбекистана, ранее занимавший должность директора управления по работе с клиентами на рынке долгового капитала банка HSBC, назначен советником министра финансов и начальником нового Управления суверенных и корпоративных долговых обязательств, сообщило министерство финансов.

Исаков будет курировать процесс получения кредитного рейтинга и эмиссии суверенных еврооблигаций. Представители HSBC отказались прокомментировать назначение Исакова.

По словам одного из источников, банк JP Morgan включен в список банков, которые будут выступать в качестве финансовых консультантов, наряду с Citi. Представители Citi и JP Morgan отказались от комментариев.

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