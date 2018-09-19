Студентки Ташкентской Исламской Академии начали носить парик из-за запрета на хиджаб

CA-NEWS (UZ) - Некоторые студентки Международной Исламской Академии в Ташкенте вынуждены снимать рядом со зданием учебного заведения свои платки, и надевать вместо них парик или национальную тюбетейку. Потому что, учащимся запретили приходить на учёбу в хиджабах, сообщается в видеорепортаже от centralasian.org.