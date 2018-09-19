РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Студентки Ташкентской Исламской Академии начали носить парик из-за запрета на хиджаб

CA-NEWS (UZ) - Некоторые студентки Международной Исламской Академии в Ташкенте вынуждены снимать рядом со зданием учебного заведения свои платки, и надевать вместо них парик или национальную тюбетейку. Потому что, учащимся запретили приходить на учёбу в хиджабах, сообщается в видеорепортаже от centralasian.org.


print
  • В Актобе появятся теплицы для выращивания овощей и клубники, а также завод по разведению рыбы
  • Во Внутренней Монголии Китая зафиксирована эпидемия африканской чумы свиней
  • На пленарной сессии ОБСЕ таджикские активисты раскритиковали радио «Озоди» за открытую пропаганду правительства
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×