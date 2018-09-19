Студентки Ташкентской Исламской Академии начали носить парик из-за запрета на хиджаб
- Узбекистан, общество
- 13:15, 19 сентября 2018
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- Обновлено: 13:54, 19 сентября 2018
CA-NEWS (UZ) - Некоторые студентки Международной Исламской Академии в Ташкенте вынуждены снимать рядом со зданием учебного заведения свои платки, и надевать вместо них парик или национальную тюбетейку. Потому что, учащимся запретили приходить на учёбу в хиджабах, сообщается в видеорепортаже от centralasian.org.
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