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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Китай подписали обменные письма по финансированию строительства зданий парламента и правительственного комплекса в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Китай подписали обменные письма по финансированию строительства зданий парламента и правительственного комплекса в Душанбе, сообщает «Азия-Плюс».

Документы подписаны 18 сентября по итогам состоявшегося в Душанбе очередного заседания таджикско-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли РТ.

Подпись под документами поставили министр экономического развития и торговли РТ Неъматулло Хикматуллозода и помощник министра коммерции КНР Ли Чэнган, которые возглавляли делегаций своих стран на прошедшем заседании Комиссии.

Соглашение о предоставлении средств для строительства новых комплексов правительства и парламента Таджикистана был заключен правительствами двух стран 1 сентября прошлого года в ходе государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Пекин.

Позже, в начале нынешнего года, прошли слухи о том, что Китай отказался от предоставления этой помощи, но эти слухи официальные власти не подтвердили.

В соответствии с подписанным документом, Китай выделяет для возведения этих объектов сумму в размере 1,5 миллиарда юаней (около $220 млн.) на безвозмездной основе.

Парламентский комплекс, который планируется строить в центральной части Душанбе, будет состоять из четырехэтажных зданий.

Источник в соответствующих ведомствах страны сообщил «АП», что непосредственные работы по возведению комплекса начнутся сразу после начала выделения средства. Его строительство планировали завершить в 2020 году.

Парламентский комплекс будет возведен на месте бывшей столичной мэрии и домов с аркой.

А вот относительно местонахождения будущих зданий правительства пока ничего неизвестно точно. Ранее власти намеревались снести чайхану «Рохат» и прилегающин к ней здания и построить на их месте правительственный комплекс, однако позже отказались от этой идеи.

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