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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД России предлагает продлить мораторий на вылов осетровых на Каспии до 10 лет

CA-NEWS (TM) - МИД РФ выступает за максимальное - до 10 лет - продление моратория на коммерческий вылов осетровых рыб в Каспийском море, сообщил во вторник ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

Тема экологии и сохранения водных биоресурсов поднималась на пятом Каспийском саммите 12 августа в казахстанском городе Актау, во встрече на высшем уровне приняли участие президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмения. К

«Российская сторона выступает за максимальный срок (для моратория), мы предлагали до 10 лет и выше. Это наше мнение. Пока речь идет о том, что в рамках комиссии по биоресурсам, которая создана на межправительственном уровне, мораторий ежегодно продлевается. Рассчитываем, что это будет и в дальнейшем», - сказал Братчиков.

Ранее в Росрыболовстве также выступили за продление моратория на вылов осетра на Каспии до 2027 года.

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