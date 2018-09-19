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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ученые России, Монголии и Франции проведут поиски метеоритов в пустыне Гоби в 2019 году

CA-NEWS (MNG) - Ученые Уральского федерального университета (УрФУ), которые впервые за последние 16 лет обнаружили в Монголии, в пустыне Гоби, два метеорита общим весом более одного килограмма, планируют продолжить поиски на этой территории в 2019 году совместно с монгольскими и французскими специалистами. Об этом 18 сентября сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Ученые УрФУ вернулись из экспедиции в Монголии, которая продлилась почти три недели, их опыт позволил обнаружить фрагменты метеоритов в пустыне Гоби в условиях аномально дождливой погоды, найдено два метеорита: один весом 800 граммов, второй состоит из четырех осколков весом от 100 до 300 граммов. Что касается продолжения работ, то в поисковом отряде надеются, что в следующем году состоится вторая экспедиция в сотрудничестве с коллегами из Монголии и Франции», - сказали в пресс-службе.

По словам руководителя поискового отряда Александра Пастуховича, собранные образцы находятся в Институте астрономии и геофизики Академии наук Монголии и прибудут в Екатеринбург после оформления документов на их временный ввоз в Россию для проведения исследований и регистрации в международном метеоритном бюллетене Meteoritical Bulletin.

«В настоящий момент в нем зарегистрировано десять метеоритов, найденных на территории Монголии в период с 1949 по 2002 годы. Наши находки, таким образом, увеличат число официальных метеоритов Монголии до 12. Для огромной территории пустыни Гоби это очень мало, надеюсь, что системные поиски помогут исправить эту ситуацию», - приводит пресс-служба слова Пастуховича.

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