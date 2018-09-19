Ряд партий намерены бойкотировать парламентские выборы в Афганистане, - посол Казахстана при ООН

CA-NEWS (KZ) - Казахстан в Совете безопасности ООН приветствовал недавнюю инициативу президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани о прекращении огня на время праздника Курбан-байрам и выразил сожаление о том, что его оппоненты эту инициативу отвергли.

«Это означает, что надежда на мирные парламентские выборы в октябре находится под угрозой. Мы обеспокоены заявлениями некоторых афганских политических партий, которые намерены бойкотировать предстоящие выборы. Отсрочка в их проведении может ухудшить ситуацию в Афганистане», - заявил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании Совбеза.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, в ходе заседания глава казахстанской делегации выразил солидарность с правительством Афганистана в том, что ведущая роль в стабилизации обстановки в стране должна принадлежать самим афганцам. При этом он обратил внимание членов Совбеза на увеличение числа боевиков террористической группировки ИГИЛ/ДАИШ в Афганистане, особенно на севере страны, что создает угрозу безопасности государствам Центральной Азии.

На заседании также выступил специальный представитель генерального секретаря ООН и глава Миссии ООН по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото. Он выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в стране и риском срыва парламентских выборов. По его словам, настало время для важных решений в Афганистане. «Эти решения повлияют на фундаментальную структуру общества и будущее Афганистана», - сказал Т.Ямамото.

Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября 2018 года. На них будут избираться члены нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана. Последний раз парламентские выборы в стране проходили в 2010 году. Срок полномочий парламента Афганистана истек 22 июня 2016 года, но выборы были перенесены президентом Ашрафом Гани из соображений безопасности и нестабильной обстановки в стране.