Представители Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана обсудили борьбу с финансированием терроризма в Ашхабаде

CA-NEWS (TM) - 17-18 сентября представители Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана приняли участие в организованном ОБСЕ региональном семинаре на тему «Противодействие финансированию терроризма: передовая практика в регионе ОБСЕ», сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал данный семинар с целью осветить международные стандарты и передовой опыт в области противодействия финансированию терроризма. Участники также обсудили дальнейшее укрепление международного и межведомственного сотрудничества между компетентными государственными органами.

Национальные эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана представили опыт своих стран в сфере противодействия финансированию терроризма и финансированию иностранных боевиков-террористов, отметив важную роль разработки соответствующей законодательной базы и проведения национальной оценки рисков финансирования терроризма. Они также поделились передовым опытом межведомственного взаимодействия в процессе выявления случаев финансирования терроризма и иностранных боевиков-террористов и подчеркнули значимость международного сотрудничества в выявлении трансграничных финансовых потоков.

«ОБСЕ призывает государства-участников к использованию скоординированного подхода к борьбе с терроризмом на всех уровнях, а также к содействию межведомственного и межгосударственного сотрудничества и взаимодействию с соответствующими международными и региональными организациями, - отметила глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд. – Осознавая, что региональное сотрудничество имеет особое значение для эффективной борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, мы инициировали данный семинар с целью оказать содействие усилению партнерства между Центрально-азиатскими странами в деле борьбы с этой серьезной угрозой безопасности».

Семинар проводился при участии международного эксперта из Литвы, который подробно рассказал о проведении оценки рисков финансирования терроризма и других методах выявления и пресечения каналов финансирования терроризма. Эксперт осветил схемы распределения финансирования терроризма иностранных боевиков-террористов, а также передовой опыт в области выявления трансграничных финансовых потоков. Кроме того, в рамках семинара были затронуты аналитические методы выявления подозрительных операций и источников финансирования иностранных боевиков-террористов.

Во время практических занятий участники обсудили в группах примеры из практики, касающиеся расследования случаев финансирования терроризма усилиями финансовой и криминальной разведки.