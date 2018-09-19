Назарбаев принял главу Счетного комитета

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 сентября встретился с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальей Годуновой.

Как сообщает пресс-служба Акорды, она рассказала о текущей деятельности ведомства и аудите государственных программ, а также о проводимой работе по методологической поддержке ревизионных комиссий в регионах.

Глава государства подчеркнул ключевую роль Счетного комитета в деле обеспечения эффективности освоения бюджетных средств и недопущения их хищения.

«Счетный комитет является важным органом, осуществляющим контроль за надлежащим освоением государственных финансов и независимую оценку исполнения бюджета. Средства должны выделяться строго по назначению», - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь Н.Годунова доложила о ходе модернизации системы государственного аудита, осуществляемой в рамках плана нации «100 шагов» с учетом мировых стандартов.

«В настоящее время Счетный комитет отходит от практики констатации фактов финансовых нарушений и акцентирует свою деятельность на оценке эффективности. Нами оказывается помощь объектам аудита в выявлении причин, которые стали основой для финансовых нарушений, и даются соответствующие рекомендации», - отметила глава Счетного комитета.