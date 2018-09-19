В Душанбе пройдет заседание консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения стран СНГ

CA-NEWS (TJ) - Вопросы обеспечения трудоустройства отдельных групп населения, испытывающих трудности в поиске работы будут обсуждены на заседании Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения Содружества, которое пройдет 21 сентября в Душанбе.

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, на заседании члены Совета рассмотрят шестнадцать вопросов. Будут подведены итоги сотрудничества стран Содружества в социально-трудовой сфере и намечены задачи на перспективу. Планируется обсудить социально-трудовую ситуацию в государствах и принимаемые меры в этой области, будут рассмотрены успешные практики в системе социального обслуживания населения в странах СНГ.

Часть вопросов, выносимых на заседание Совета, будет непосредственно связана с выполнением Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года. Среди них – обмен информационно-методическими, нормативно-правовыми материалами и выработка единых принципов разработки и применения профессиональных стандартов стран Содружества.

В рамках обсуждения выполнения Приоритетных мероприятий по формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы на 2017–2020 годы, утвержденных Решением Экономического совета СНГ от 17 марта 2017 года, планируется рассмотреть проект Соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств – участников Содружества Независимых Государств.

Кроме того, члены Совета обсудят инициативы Рабочей группы к проекту Общих принципов сотрудничества государств – участников СНГ в обеспечении возможностей для трудоустройства отдельных групп населения, испытывающих трудности в поиске работы.

На заседании в Душанбе будут рассмотрены вопросы о деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ по реализации Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы в социально-трудовой сфере, обмене информацией об организациях, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по нормированию труда в странах СНГ, правилах доступа к национальным информационно-аналитическим базам в социально-трудовой и миграционной сферах.