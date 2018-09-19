В данных Минобороны о сбившей над Украиной Boeing ракете нашли нестыковки

CA-NEWS (CA) - В рассекреченных документах, которые Минобороны России ранее, 17 сентября, представило как «неопровержимые доказательства» непричастности России к крушению малайзийского Boeing 777 под Донецком в 2014 году, есть несовпадения в датах и нетипичное написание цифры «2». На них обратила внимание «Новая газета».

В своих выводах российские военные использовали данные расследования JIT и, в частности, серийный номер двигателя ракеты — 8869032, который вместе с остатками корпуса голландцы предъявили в мае 2018 года на своей презентации под Утрехтом. Тогда JIT смогла установить, что двигатель с таким номером был произведен на оружейном заводе в подмосковном Долгопрудном. Также следователи запросили у российской стороны всю информацию об изделии, которое имело двигатель с указанным серийным номером.

Российским военным понадобилось почти 4 месяца, чтобы ответить на запрос официального следствия. 17 сентября информацию представили генерал-лейтенант артиллерии Николай Паршин и пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков. Самые главные документы, продемонстрированные в ходе их брифинга — это «сводная ведомость на изделие», «восстановленный подлинник формуляра на двигатель» и «журнал принятой продукции». Документы, по словам генерала Паршина, хранятся в архиве Долгопрудненского завода.

Номер двигателя 8869032, опубликованный голландцами, присутствует в первых двух документах. Рядом с ним указаны другие сведения, на которые опирается Минобороны, отстаивая свою версию о принадлежности ракеты Украине.

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Например, в «восстановленном подлиннике формуляра» рядом с номером 8869032 присутствуют цифры 8868720, значащиеся как серийный номер уже собранного изделия. Во время презентации генерал Паршин произнесет этот номер несколько десятков раз так, что журналисты запомнят его наизусть. («Первая цифра 8 является кодом производителя — Долгопрудненского завода, 86 — год выпуска ракеты, а 8720 — уникальный номер ракеты».) Также вместе фигурируют номера двигателя (8869032) и собранного изделия (8868720) и в предъявленной Паршиным «сводной ведомости». В обоих документах указана дата производства ракеты: 24 декабря 1986 года.

В рукописном журнале напротив «уникального номера ракеты» 8720 указано и место отправления — в/ч 20152 (воинская часть в Тернопольской области на западе Украины). Скажу, что аутентичность этого документа вызывает меньше всего вопросов. Вероятно, поэтому пресс-секретарь МО РФ генерал Конашенков так настойчиво призвал следователей JIT затребовать и изучить всю приходную документацию в тернопольской воинской части. Скорее всего, ракета с номером 8720 действительно ушла из Долгопрудного в Тернопольскую область.

Однако действительно ли внутри нее находился двигатель с номером 8869032, который предъявили голландцы?

Давайте внимательно посмотрим на «сводную ведомость изделия» и «восстановленный подлинник формуляра на двигатель», которые показывает Паршин. (Ведь именно эти два важнейших документа доказывают, по мнению Минобороны, что найденный в Донбассе ракетный двигатель 8869032 стоял именно в ракете 8720 из Тернополя.)

Надо заметить, что генерал Паршин никак не объясняет, почему вместо оригинального «формуляра на двигатель», публике предъявили «восстановленный подлинник формуляра на двигатель». Однако как следует из ГОСТА СССР 19.601-78, принятого 1 января 1980 года, восстановленный подлинник может быть изготовлен после составления акта о списании пришедшего в негодность или утерянного подлинника.

В бумаге, согласно правилам восстановления подлинников, определенным ГОСТом, стоят отметки лица, ответственного за заполнение. В нашем случае ответственной была работница по фамилии Дмитриева. В документе как минимум на четырех листах имеется ее фамилия и подпись, а также дата заполнения: 14 января 1986 года.

Получается, ответственная Дмитриева изготовила копию документа на готовое изделие почти за год до его производства?

«Дата изготовления собранного изделия» — 24 декабря 1986 года — значится в этом же формуляре. Этот факт порождает вопросы: кто и когда мог вмешаться в созданный Дмитриевой документ, который, вероятно, не имел отношения к ракете, выпущенной по «Боингу».

В этом контексте обращает на себя внимание и почерк заполнителя второго документа — «сводной ведомости на изделие». Очевидно, ее заполняет один человек: автор в особой стилистике выписывает цифру 2, каждый раз выводя петлю наверху и внизу. При этом в оглавлении ведомости, где единственный раз указан серийный номер ракеты — 8868720, цифра 2 выписана иначе. Также заметно, что при написании последних двух цифр использовалась более светлая тушь.

«Новая газета» намерена показать данный документ экспертам-почерковедам.