В Таджикистане 5 солдат получили сроки за драку в воинской части

CA-NEWS (TJ) - Военный суд душанбинского гарнизона вынес приговоры в отношении пятерых военнослужащих, устроивших драку и нарушивших воинский устав, сообщает Радио Озоди.

В завязавшейся драке между солдатами роты смешанной батареи и стрелковой роты воинской части 15426 Минобороны РТ в Мургабском районе трое военнослужащих пустили в ход кулаки с целью продемонстрировать свое физическое превосходство, в отместку двое других солдат ударили их ножом.

Все пятеро были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного двумя статьями УК – «нарушение уставных взаимоотношений между военнослужащими» и «соучастие в преступлении» и получили по 2 года заключения.

В военном суде душанбинского гарнизона сообщили, что приговор в отношении военнослужащих уже вступил в законную силу.

В суде сообщили, что инцидент произошел весной этого года: военнослужащий стрелковой роты Фарид Мунавваров заставил сослуживца из роты смешанной батареи Мухибулло Билолова мыть полы. «Мунавварову оставалось отслужить месяц и таким образом он хотел показать свое превосходство перед сослуживцем. Но последний воспротивился приказу, что разозлило Мунавварова», - сказал источник.

Согласно материалам суда, Фарид Мунавваров несколько раз ударил по левой ноге и спине Билолова, а после вместе с другими военнослужащими Исмоилом Рахматовым и Неъматом Ишматовым избил других военнослужащих из роты смешанной батареи - Нурмухаммада Сафарова, Бахрома Аланазарова и Ромиза Рахмонова.

Хусрав Давлатзода, заместитель председателя военного суда душанбинского гарнизона, сказал, чтот инцидент возник между солдатами двух разных рот. По его словам, Сайфиддин Рахимов и Шахбоз Ёрматов, военнослужащие роты смешанной батареи, решили отомстить за сослуживцев и нанесли три ножевых удара Фариду Мунавварову.

«Кроме того, Шахбоз Ёрматов нанес три ножевых ранения рядовому стрелковой роты Гуфрону Курбонзода», - отметили в суде.

По данному факту было возбуждено уголовное дело и в июле этого года были вынесены приговоры в отношении двух военнослужащих роты смешанной батареи Садриддина Рахимова и Шахбоза Ёрматова, а также трех военнослужащих стрелковой роты Фарида Мунавварова, Неъмата Ишматова и Исмоила Рахматова.