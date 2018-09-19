Объем производства сельхозпродукции в Таджикистане составил более $1,4 млрд
- Таджикистан, общество
- 15:20, 19 сентября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в Таджикистане по итогам восьми месяцев текущего года составил 13 млрд. 233,7 млн. сомони (свыше $1,4 млрд), передает Авеста.
По статистическим данным, указанный показатель производства сельхозпродукции превышает объем производства аналогичного периода 2017 года на 6,1% в сопоставимых ценах.
Темпы производственного роста в сферах растениеводства и животноводства составили 7% и 4% соответственно.
За отчетный период во всех категориях хозяйств произведено более 936,6 тыс. тонн зерновых, 426,7 тыс. тонн картофеля и другое.
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