Продавцы лекарств в Дашогузе подделывать срок годности медикаментов

CA-NEWS (TM) - Некоторые торговцы лекарствами в Дашогузе торгуют просроченные медикаменты, изменив их срок годности. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык в этом регионе.

«Пользуясь тем, что лекарства в дефиците и дорожают, торгующие на базаре лекарствами спекулянты обновляют срок годности и продают просроченные медикаменты. Если это таблетки в конвалюте, срезают верхнюю и нижнюю части, где написан срок годности. Иногда срезают крайние две таблетки с конвалюты. Например, если в упаковке 10 таблеток, могут срезать по две таблетки сверху и снизу, и продают по шесть таблеток, а остальные 4 таблетки реализуются поштучно», - рассказывает корреспондент.

Он также добавил, что торговцы нашли способ менять даты срока годности лекарств в стеклянных и пластиковых флаконах. «Это обычно дорогие лекарства для внутривенного вливания или сиропы в стеклянных флаконах. Кроме того, меняются сроки годности и у мазей или кремов, применяемых при травмах, ранах на теле», - отметил он.

По его словам, причина избытка просроченных лекарственных средств на рынках в том, что из-за дороговизны люди не покупают их в аптеках. А на рынках просроченные лекарства можно купить по более приемлемым ценам.

«Сейчас почти 90 процентов медикаментов привозятся из заграницы и стоят очень дорого. А просроченные лекарства импортёры не могут вернуть просроченный товар обратно поставщикам. А в аптеках лекарств не найти. За каким бы лекарством не обратишься в аптеку, тебе ответят, что такого лекарства нет. А причина в том, что лекарства очень дорого стоят, а у людей нет денег покупать их в аптеках. Таким образом лекарственные препараты просрочиваются и попадают к спекулянтам, которые продают их за дёшево на рынке», - описывает ситуацию корреспондент отмечает, что со стороны властей не предпринимаются никаких мер для решения проблемы.

Также по сведениям корреспондента, в данный момент нехватка лекарств является актуально проблемой и в онкологическом диспансере Дашогузского велаята.

С целью получения разъяснений издание связалось с управлением здравоохранения Дашогузского велаята и онкологическим диспансером. Но представители этих учреждений не были готовы прокомментировать сложившуюся ситуацию.