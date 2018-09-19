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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии присоединился к акции в защиту детей от киберпреступлений

CA-NEWS (MNG) - Присоединившись к акции в защиту детей от киберпреступлений под названием Unfriend, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призывает правильно пользоваться социальными сетями, передает Жэньминь жибао.

Вышеупомянутая акция, инициированная главным полицейским управлением Монголии, направлена на защиту детей от киберпреступлений и предоставление знаний о безопасном использовании сети Интернет.

В общей сложности около 300 киберпреступлений были зарегистрированы в масштабах Монголии в первой половине текущего года, в том числе нарушения, связанные с сексуальным насилием над детьми и распространением детской порнографии в Интернете.

В связи с этим Главное полицейское управление Монголии настоятельно призывает всех родителей и соответствующих должностных лиц усилить контроль над детьми и их времяпровождением в социальных сетях, удалить незнакомцев из списка друзей своего ребенка в социальных сетях.

Facebook - самая популярная социальная сеть среди монголов. Согласно данным правительства, в стране насчитывается более 1,5 миллионов ее пользователей.

Почти 97 процентов учащихся средних общеобразовательных школ в Улан-Баторе и около 93 процентов школьников в монгольских аймаках являются активными пользователями Фейсбук.

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