Рынок Шымкента станет туристическим объектом

CA-NEWS (KZ) - Шымкентский базар «Кыргы базар» станет туристической территорией.

Как сообщает пресс-служба акимата города, модернизация рынка начнется в ноябре.

По словам специалистов, перед базаром появится сквер и ворота в восточном стиле. Изменения коснутся не только внешней, но и внутренней части рынка. А для безопасности посетителей на территории базара внедрят системы Fake ID и Touch ID.