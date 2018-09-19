РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Рынок Шымкента станет туристическим объектом

CA-NEWS (KZ) - Шымкентский базар «Кыргы базар» станет туристической территорией.

Как сообщает пресс-служба акимата города, модернизация рынка начнется в ноябре.

По словам специалистов, перед базаром появится сквер и ворота в восточном стиле. Изменения коснутся не только внешней, но и внутренней части рынка. А для безопасности посетителей на территории базара внедрят системы Fake ID и Touch ID.

print
  • В Праге состоялась вторая консультативная встреча консульских служб МИД Монголии и Чехии
  • Президент США объявил о введении новых торговых пошлин против Китая на $200 млрд. Пекин пообещал ответить
  • В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,9
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×