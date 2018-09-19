Рынок Шымкента станет туристическим объектом
CA-NEWS (KZ) - Шымкентский базар «Кыргы базар» станет туристической территорией.
Как сообщает пресс-служба акимата города, модернизация рынка начнется в ноябре.
По словам специалистов, перед базаром появится сквер и ворота в восточном стиле. Изменения коснутся не только внешней, но и внутренней части рынка. А для безопасности посетителей на территории базара внедрят системы Fake ID и Touch ID.
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