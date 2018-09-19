В Таджикистане мэр Куляба подрался с директором парка, который позже написал заявление об увольнении

- Таджикистан, общество
- 15:58, 19 сентября 2018
- Просмотров: 1021
CA-NEWS (TJ) - Утром 14 сентября в центральном парке города Куляб подрались мэр города Амонулло Хайрулло и теперь уже бывший директор парка в Кулябе Абдурахим Одинаев, сообщает «Азия-Плюс».
По словам очевидцев, причиной драки якобы послужило то, что глава Куляба указал покрыть весь парк брусчаткой.
Поскольку у самого директора парка нет средств на облагораживание парка, ему пришлось ранее поделить территорию на мелких предпринимателей, которые имеют торговые точки на территории парка, чтобы они за свой счет поддерживали его в порядке.
«На очередную просьбу облагородить один из участков парка, директор возразил мэру, ссылаясь на то, что средств для данной работы у него нет. За это он получил шквал оскорблений, а позже мэр и вовсе начал пинать его ногой», - рассказал свидетель драки.
Сам Одинаев, как утверждают многочисленные свидетели, тоже вынужден был вступить в драку.
Дерущихся разняли зампред председателя города и представитель Комитета по делам женщин в Кулябе. По словам продавцов в парке, после драки директор парка был отстранен от должности.
Позже, как сообщают местные предприниматели, глава города провел собрание и обязал всех благоустраивать город: кто-то должен открыть салоны красоты, кто-то обновить фасады домов.
Между тем, как сообщил Хайрулло Тоиров – завотделом культуры Кулябского региона, теперь уже бывший директор городского парка города Куляба Абдурахим Одинаев, пришел к нему и рассказал, что произошло в тот день в парке.
«Мы поссорились из-за работы, он начал меня ругать, даже матерился, но я, как мужик, написал заявление и ушёл с работы», - цитирует Одинаева Тоиров.
Он отметил, что Абдурахим Одинаев является одним из лучших директоров парка области
Председатель города приказал директору навести порядок в парке, покрасить и отремонтировать то, что нуждается в этом, и больше ничего не было, никакой драки, о которой говорят», - сообщила вице-мэр Куляба Кенджамох Маджидова.
Между тем, по словам тех же очевидцев, сразу после драки, по указанию мэра, снимавших потасовку на телефоны заставили удалить это видео.