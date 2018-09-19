В Таджикистане мэр Куляба подрался с директором парка, который позже написал заявление об увольнении

CA-NEWS (TJ) - Утром 14 сентября в центральном парке города Куляб подрались мэр города Амонулло Хайрулло и теперь уже бывший директор парка в Кулябе Абдурахим Одинаев, сообщает «Азия-Плюс».

По словам очевидцев, причиной драки якобы послужило то, что глава Куляба указал покрыть весь парк брусчаткой.

Поскольку у самого директора парка нет средств на облагораживание парка, ему пришлось ранее поделить территорию на мелких предпринимателей, которые имеют торговые точки на территории парка, чтобы они за свой счет поддерживали его в порядке.

«На очередную просьбу облагородить один из участков парка, директор возразил мэру, ссылаясь на то, что средств для данной работы у него нет. За это он получил шквал оскорблений, а позже мэр и вовсе начал пинать его ногой», - рассказал свидетель драки.

Сам Одинаев, как утверждают многочисленные свидетели, тоже вынужден был вступить в драку.

Дерущихся разняли зампред председателя города и представитель Комитета по делам женщин в Кулябе. По словам продавцов в парке, после драки директор парка был отстранен от должности.

Позже, как сообщают местные предприниматели, глава города провел собрание и обязал всех благоустраивать город: кто-то должен открыть салоны красоты, кто-то обновить фасады домов.

Между тем, как сообщил Хайрулло Тоиров – завотделом культуры Кулябского региона, теперь уже бывший директор городского парка города Куляба Абдурахим Одинаев, пришел к нему и рассказал, что произошло в тот день в парке.

«Мы поссорились из-за работы, он начал меня ругать, даже матерился, но я, как мужик, написал заявление и ушёл с работы», - цитирует Одинаева Тоиров.

Он отметил, что Абдурахим Одинаев является одним из лучших директоров парка области

Председатель города приказал директору навести порядок в парке, покрасить и отремонтировать то, что нуждается в этом, и больше ничего не было, никакой драки, о которой говорят», - сообщила вице-мэр Куляба Кенджамох Маджидова.

Между тем, по словам тех же очевидцев, сразу после драки, по указанию мэра, снимавших потасовку на телефоны заставили удалить это видео.