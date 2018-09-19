Каждые пять секунд в мире умирает один ребенок, - доклад ЮНИСЕФ и ВОЗ

CA-NEWS (CA) - 6,3 миллиона детей умерли в прошлом году, так и не достигнув 15-летнего возраста, то есть каждые пять секунд умирал один ребенок - в основном из-за нехватки воды, антисанитарии, недостаточного питания и отсутствия доступа к медицинской помощи. Об этом говорится в докладе, подготовленном Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком.

Представитель ЮНИСЕФ Лоуренс Ченди напомнил, что с конца прошлого столетия удалось достичь огромного успеха в борьбе с детской смертностью – c 1990-х годов ее масштабы сократились вдвое, однако миллионы детей все еще умирают и зачастую только потому, что они родились в бедной стране. Так, половина всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет приходится на страны Африки к югу от Сахары, а треть - на страны Южной Азии.

Если уже сегодня не принять срочных мер, то к 2030 году погибнут 56 миллионов детей, не достигших пяти лет, половина из них – новорожденные. Многих из них могут спасти простые меры вмешательства, такие как грамотная акушерская помощь и вакцинация.

Медики отмечают, что малярия, пневмония и осложнения во время родов – главные «убийцы» малышей в возрасте до пяти лет. Основной причиной гибели более старших детей - в возрасте от пяти до 15 лет - являются разного рода травмы, в том числе, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий. Многие дети тонут.

Авторы доклада отмечают, что в богатых странах у детей гораздо больше шансов выжить, чем в бедных. Так, в странах Африки к югу от Сахары в возрасте до пяти лет умирает каждый 13-й ребенок, а в промышленно развитых странах - один из 185.

Тем не менее из доклада ООН следует, что уровень детской смертности с каждым годом снижается. Так, число смертей среди детей младше 5 лет упала до 5,4 миллиона в 2017 году по сравнению с 12,6 миллиона в 1990 году, среди детей в возрасте от 5 до 14 лет - до 1,0 миллиона с 1,7 миллиона.