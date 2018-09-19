В Астане состоится глобальная конференция ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи

CA-NEWS (KZ) - В Астане 25-26 октября состоится глобальная конференция Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи, посвященная 40-летию принятия Алма-Атинской декларации.

Как сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Елжан Биртанов, на мероприятие приглашены делегации из более 120 стран-членов ВОЗ.

«В 1978 году Алма-Атинская декларация стала первой международной декларацией, в которой пропагандируется первичная медико-санитарная помощь как основная стратегия для достижения здоровья для всех. Другие важные последующие движения, такие как укрепление здоровья, социальные детерминанты здоровья и всеобщее здравоохранение, основаны на оригинальных принципах и ценностях Алма-Атинской декларации - справедливости, солидарности, социальной справедливости», - отметила в своем выступлении помощник генерального директора ВОЗ Наоко Ямамото.

В Астане страны-участники Организации примут новую декларацию ВОЗ по ПМСП, которая определит направление дальнейшего развития первичного здравоохранения в мире.

В рамках конференции планируется проведение 6 пленарных заседаний высокого уровня, 18 параллельных сессий. В первый день конференции будет проведена встреча глав государств, приглашенных на конференцию для того, чтобы подчеркнуть приверженность политических лидеров к охране здоровья через первичную медико-санитарную помощь.

«Это не просто конференция. Речь идет о том, чтобы обеспечить приверженность сильной, справедливой первичной медико-санитарной помощи на постоянной основе во всем мире в течение многих лет после конференции и обеспечить, чтобы никого не оставить позади без медицинской помощи», - прокомментировал Е.Биртанов.