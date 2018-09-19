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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Милиция Таджикистана раскрыла убийство 25-летней давности

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники милиции Таджикистана раскрыли в Хуросонском районе убийство 25-летней давности, сообщает пресс-служба МВД РТ.

По подозрению в убийстве задержаны трое жителей поселка 18-го Партийного съезда Хуросонского района: Р.М., 1957 года рождения, К.М., 1965 года рождения и А.Н., 1966 года рождения.

Отмечается, что вышеуказанные в феврале месяце 1993 года, вступив в сговор с другими гражданами: А.З., 1958 года рождения, Ф.М., 1965 года рождения, которых уже нет в живых и Д.Б., 1966 года рождения, которого также нет в живых, ворвавшись в дом своего односельчанина К.С., 1943 года рождения, вывели гражданина Н.Д., 1943 года рождения, насильно посадив его в автомашину марки “Камаз”, принадлежащая гражданину А.Н., увезли его на территорию кладбища села Уяли с помощью огнестрельного оружия марки “Калашникова” и “Макарова” застрелили его.

По задержанию подозреваемого А.З. проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Также 18-го сентября 2018 года при проведении аналогичных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в убийстве задержаны граждане: Н.И., 1964 года рождения, Х.Э., 1968 года рождения и Н.Ш., 1965 года рождения, жители села 18-го Партийного съезда Хуросонского района.

По установлению и задержанию граждан: А.З. и Р.Г. проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
По данным фактам генеральной прокуратурой РТ по статье 104 (1961) Уголовного Кодекса РТ возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

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