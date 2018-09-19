Правозащитники проведут акцию протеста во время визита президента Туркменистана в Нью-Йорк

CA-NEWS (TM) - Объединение правозащитников Cotton campaign, выступающее против использования детского и рабского труда на хлопковых полях, к приезду президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Нью-Йорк проведет акцию протеста, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Правозащитники призывают генсека ООН Антониу Гутерриша публично осудить Туркменистан за использование принудительного труда на хлопковых полях, потребовать освобождения Гаспара Маталаева – журналиста АНТ, писавшего о сборе хлопка и выразить озабоченность преследованиями независимых журналистов. Кроме того, активисты требуют разрешить независимым экспертам наблюдать за соблюдением прав человека при сборе хлопка.

Визит главы Туркменистана, который выступит на 73-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 29 сентября по 2 октября.

Акция пройдет в понедельник 1 октября с 12 до 14 часов по адресу Ralph Bunche Park, 1st Ave. &, E 42nd St, New York, NY 10017.