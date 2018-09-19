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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии состоится церемония вручения премии отечественного киноискусства «Academy Awards 2018»

CA-NEWS (MNG) - Торжественная церемония вручения премии “Academy Awards 2018”, ежегодно организуемая Национальной академией киноискусства Монголии, состоится 28 сентября в комплексе “Зайсан-Хилл”, передает Montsame.

Организаторы считают, что кинофестиваль имеет большое значение для поддержки отечественного киноискусства, внедрения и продвижения передовых технологий и оборудования, поощрения кинематографистов.

Победителей будут отбирать по 18 номинациям в трёх категориях: художественный фильм, короткометражный фильм, документальный фильм.

Национальная академия киноискусства создана десять лет тому назад с целью развития отечественного киноискусства, дебюта монгольских фильмов на международном уровне, поддержки молодых талантов в киноиндустрии, популяризации национальной культуры и истории через киноискусство.

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