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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Ъ» сообщил о прибытии в Москву представительной делегации из Афганистана

CA-NEWS (CA) - В Москву в четверг, 20 сентября прибудет делегация афганского правительства, пишет газета «Коммерсантъ». Целью ее визита будет подготовка к проведению конференции по Афганистану в «московском формате», в которой могут принять участие и представители талибов. Напомним, такая конференция должна была пройти еще 4 сентября, но в последний момент была перенесена на неопределенный срок.

Информированные источники в Кабуле и Москве сообщили «Ъ», что 20 сентября в Москву прибудет делегация афганского правительства во главе с заместителем главы МИД Афганистана Насиром Ахмадом Андешей и главой секретариата Высшего совета мира (орган, отвечающий за переговорный процесс с запрещенным в России движением «Талибан» и другими оппозиционными группами) Мохаммадом Акрамом Халваком.

Во время встречи с высокопоставленными российскими дипломатами они обсудят подготовку к конференции по афганскому урегулированию в «московском формате».

Напомним, конференция «московского формата» с участием как афганского правительства, так и движения «Талибан» должна была пройти в Москве еще 4 сентября. Однако 22 августа афганский МИД заявил, что не будет участвовать в переговорах, хотя официального уведомления об этом российские дипломаты так и не получили.

Еще позднее, 27 августа, президент Афганистана Ашраф Гани позвонил главе МИД России Сергею Лаврову, и в ходе их разговора было принято решение о переносе конференции. Однако новую дату ее проведения не назвали. Неизвестной она остается и по сей день — как заявил 12 сентября заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов, Москва продолжает обсуждать возможные даты с Кабулом и «надеется, что встреча состоится до конца года».

Как рассказал политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, вскоре после визита делегации афганского правительства в Москву могут прилететь и представители талибов. «Они также собираются провести подготовку к встрече в «московском формате», - сказал Дубнов. - При этом есть информация, что представители «Талибана» очень хотели бы встретиться лично с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и передать обращение для президента РФ Владимира Путина». Однако эксперт отметил, что вероятность приема талибов на столь высоком уровне в Москве очень мала.

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