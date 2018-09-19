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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Перспективы развития таджикско-китайского сотрудничества обсуждены в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Реализации совместных проектов обсуждены накануне на очередном заседании таджикско-китайской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли РТ.

Таджикскую часть комиссии возглавлял Неъматулло Хикматуллозода – Министр экономического развития и торговли РТ и китайскую часть комиссии возглавил Ли Чэнган – помощник министра коммерции КНР.

Руководители делегаций выступили с приветственными речами, в ходе которых проинформировали членов делегаций и участников заседания о макроэкономической ситуации в своих странах, позитивных шагах в проведении экономических реформ и их влияния на улучшение инвестиционного климата в странах.

На заседании делегации обеих стран обсудили вопросы текущего и перспективного сотрудничества. Большое внимание уделялось реализации совместных проектов, продвижению инвестиций и развитию предпринимательской деятельности.

Стороны подчеркнули важность налаживания сотрудничества в таких перспективных отраслях и направлениях, как энергетика, промышленность, производство, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, труд и занятость населения, банковское дело и др.

По итогам заседания был подписан протокол, а также обменные письма по строительству зданий парламента и правительственного комплекса РТ.

Ранее сообщалось, что Китай выделяет для возведения этих объектов средства в размере 1,5 млрд. юаней (около $220 млн.) на безвозмездной основе.

Парламентский комплекс, который планируется строить в центральной части Душанбе, будет состоять из четырехэтажных зданий.

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