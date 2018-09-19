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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекские и таджикские военные применили дроны и вертолеты в ходе учений

CA-NEWS (TJ) - В горных районах Таджикистана стартовали совместные узбекско-таджикские военные учения, сообщает Podrobno.uz.

“В течении 5 дней около ста военнослужащих из Узбекистана, органы военного управления и ряд подразделений Минобороны Таджикистана будут отрабатывать учебно-боевые действия по выявлению и ликвидации условных террористических бандформирований в труднодоступной горной местности Согдийской области.

Всего в совместных учениях примут участие около 600 военнослужащих двух государств”, – отметили в Минобороны. Совместные учебно-боевые действия проходят на базе учебного центра “Чоррух-Дайрон” и полигоне “Нурафшон”, расположенных в Согдийской области. В ходе первого дня учений были задействованы беспилотные летательные аппараты, вертолеты, минометы и бронетехника. Военные подразделения справились со своей задачей и смогли занять оборонительные укрепления условного врага.

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