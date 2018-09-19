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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане хотят внедрить электронные техпаспорта

CA-NEWS (KZ) - Министерство внутренних дел Казахстана намерено с 1 января 2019 года внедрить в республике техпаспорта с чипами.

Согласно проекту приказа МВД, опубликованного для общественного обсуждения, свидетельства о регистрации транспортных средств, изготовленные и выданные до введения в действие приказа, являются действительными до перерегистрации транспортных средств.

Предполагается, что новые техпаспорта станут меньше, на них появятся ультрафиолетовые элементы защиты.

В интегральной микросхеме будут прописаны регистрационные данные автомобиля: государственный регистрационный номерной знак; серия и регистрационный номер свидетельства; дата выдачи свидетельства; марка, модель; год выпуска транспортного средства; категория транспортного средства; отметка о снятии с учета; идентификационный номер (VIN); масса без нагрузки; объем двигателя; разрешенная максимальная масса; цвет транспортного средства; владелец транспортного средства; место жительства; особые отметки; дата первичной регистрации; сведения о видах переоборудования транспортного средства и иные сведения.

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