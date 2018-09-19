Примерно 1,3 миллиарда человек в мире подвержены риску заражения туберкулезом, - ВОЗ

CA-NEWS (CA) - Государства не принимают мер, необходимых для полной ликвидации туберкулеза к 2030 году. Это заболевание по-прежнему входит в десятку основных причин смертности в мире. Правительства не выделяют достаточных средств на борьбу с ним. К такому выводу пришли авторы нового доклада ВОЗ.

Несмотря на то, что, начиная с 2000 года, благодаря принятым мерам удалось сохранить жизнь 54 млн человек, ситуация остается кризисной. В новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается, что 1,3 млрд. человек могут заболеть туберкулезом на протяжении жизни. Только в 2017 году этой инфекцией, которая передается воздушно-капельным путем и поражает легкие, заразились более 10 миллионов человек.

Эксперты отмечают, что спутником туберкулеза являются бедность и социальные проблемы. Так, в Мозамбике, в Южной Африке и на Филиппинах насчитывается 500 случаев туберкулеза на 100 тысяч человек, а в промышленно развитых странах - менее 10 случаев на 100 тысяч жителей.

Ситуация серьезно осложняется распространением туберкулеза, не поддающегося лечению. У бациллы туберкулеза вырабатывается резистентность ко все большему числу существующих лекарств. Причем эта опасность особенно велика в постсоветских странах. В России, например, в 2016 году доля новых случаев заражения туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью составила 27 процентов, а среди повторных случаев – 65 процентов. Правда, в целом, начиная с пикового 2005 года, смертность от туберкулеза в России неуклонно снижается.

«Недопустимо, что миллионы людей болеют болезнями, которые можно предотвратить и вылечить, и умирают от них. Мы должны объединить усилия в целях искоренения туберкулеза, который ведет к разрушительным социальным и экономическим последствиям…», - заявила представитель ВОЗ Тереза Касаева. Она подчеркнула, что действовать необходимо немедленно - иначе вряд ли удастся достичь поставленной ВОЗ цели: к 2030 году покончить с туберкулезом.

Новый доклад ВОЗ опубликован накануне заседания высокого уровня по вопросам борьбы с туберкулезом, которое пройдет 26 сентября «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН.

В июне на встрече с представителями неправительственных организаций Генеральный секретарь ООН заявил, что победить туберкулез можно, только устранив социальные причины болезни – такие как нищета, неравенство и проблемы, связанные с миграцией. Глава ООН призвал обеспечить всеобщий доступ к услугам здравоохранения и преодолеть проблемы, связанные с устойчивостью бактерий к современным антибиотикам.

В интервью Службе новостей ООН Тереза Касаева, Директор департамента ВОЗ по борьбе с туберкулезом, рассказала о том, как распознать болезнь и бороться с ней.