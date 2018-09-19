В Индии будут наказывать тюрьмой за мусульманский развод «талак»

CA-NEWS (CA) - Правительство Индии одобрило закон об уголовном преследовании за принятый в мусульманском мире «мгновенный развод» на фоне попыток премьер-министра страны Нарендры Моди привлечь на свою сторону больше женщин, сообщает Reuters.

В прошлом году Верховный суд уже признал неконституционной практику, позволяющую мусульманам разводиться, трижды произнеся слово «талак».

Правительство Моди хочет пойти дальше. Совершившему «мгновенный развод» не разрешат выходить под залог и ему будет грозить до трех лет тюрьмы, сказал министр Рави Шанкар Прасад.

Выступая на праздновании Дня независимости Индии в августе, Моди, говоря о женщинах, сказал, что «не остановится, пока они не получат справедливость».