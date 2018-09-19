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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россельхознадзор обнаружил кадмий и свинец в корме для скота казахстанских производителей

CA-NEWS (KZ) - Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела режим усиленного лабораторного контроля над продукцией трех казахстанских предприятий за нарушение ветеринарно-санитарных требований.

Согласно документу, опубликованному 18 сентября на сайте ведомства, в мясных и колбасных изделиях ТОО «МясКом» выявилены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и ДНК ингредиентов, не заявленных производителем.

В подсолнечном шроте (концентрированный корм для скота, который получают из семян масличных растений) «Усть-Каменогорского маслозавода» обнаружено превышение содержания кадмия, производственного комплекса ТОО «Сей Нар» – остатки запрещенных и вредных веществ (кадмия и свинца).

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