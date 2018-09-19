Миллиардер Джек Ма предсказал 20-летнюю торговую войну между Китаем и США

CA-NEWS (CA) - Основатель и председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма в ходе конференции инвесторов корпорации заявил, что торговая война между США и Китаем может затянуться на два десятилетия, передает агентство Bloomberg.

Ма отметил, что сложившаяся между странами напряженность в торговле, скорее всего, очень быстро скажется на крупных китайских компаниях. Чтобы обойти торговые пошлины США, они будут вынуждены перевести свое производство в другие страны.

«Вы можете выиграть битву, но проиграете войну, - подчеркнул миллиардер на встрече с акционерами в Ханчжоу. - В среднесрочной перспективе многие китайские компании перейдут в другие страны».

По словам Ма, даже если Дональд Трамп уйдет в отставку и к власти в США придет новый президент, он все равно продолжит начатую Трампом политику по отношению к Китаю, потому что обе страны ведут борьбу за глобальное превосходство. «Нам нужны новые правила торговли, нам необходимо обновить ВТО», - пояснил он.

Он добавил, что напряженность в отношениях между США и Китаем затронет в том числе и компанию Alibaba. По мнению Ма, если США будут повышать пошлины на китайские товары, то Китай должен будет переориентировать свой бизнес, налаживая новые торговые связи с другими странами, что может стать импульсом для роста этих компаний.

«Если Alibaba не сможет выдержать и расти, то ни одна компания не сможет. Я в этом уверен на 100%», - сказал Ма.

Китай, чтобы справиться с его последствиями, должен укрепить свою экономику и переориентироваться с американского рынка на Юго-Восточную Азию и Африку. «В среднесрочной перспективе многие китайские компании перейдут в другие страны», - приводит Reuters слова бизнесмена. Однако сложившаяся ситуация не только мешает бизнесу, но и создает «беспрецедентные» возможности, которые компаниям следует использовать, считает основатель Alibaba.

В ночь на 18 сентября США объявили о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября. Американские власти предупредили, что тариф увеличится до 25% с 1 января 2019 г., если Пекин не пойдет на уступки. Американский президент Дональд Трамп предупредил, что в случае ответных мер со стороны Китая пошлины могут быть расширены на товары на $267 млрд. Пекин в ответ на это пригрозил ответными мерами на сумму $200 млрд.