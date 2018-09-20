Экс-глава Службы внешней разведки стал секретарем Совета безопасности Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил Шайхутдинова Марата Ерсаиновича от временного исполнения обязанностей его помощника – секретаря Совета безопасности РК.

Согласно другому указу, опубликованному на сайте Акорды, на должность помощника главы государства – секретаря Совбеза назначен Байжанов Габит Жакыпбаевич, бывший директором Службы внешней разведки РК «Сырбар».

Исполнение обязанностей директора Службы внешней разведки возложено на первого заместителя главы ведомства Сартаева Исатая Бахтияровича.

Кроме того, распоряжением Н.Назарбаева Аденов Кузембек Станбаевич освобожден от должности замдиректора Службы внешней разведки «Сырбар» в связи с переходом на другую работу, на его место назначен Шаймерденов Жанат Куандыкович.

Согласно открытым данным, Г.Байжанов родился 1 ноября 1963 года. В 2007 году был назначен заместителем директора Службы «Барлау» Комитета национальной безопасности Казахстана, в 2009-2015 годы занимал должность первого заместителя директора Службы внешней разведки «Сырбар», в феврале 2015 года стал главой ведомства.

Награжден Орденом «Данк» II степени в 2015 году, в 2010 году получил звание генерал-майора, в 2018 - генерал-лейтенанта внешней разведки. Женат, воспитывает двух детей.