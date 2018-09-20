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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Гамбия нацелены на развитие двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Республики Гамбия Мамаду Тангара прибыл в Казахстан с первым официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба МИД РК, в ходе визита он встретился с главой внешнеполитического ведомства Кайратом Абдрахмановым, где они обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных и региональных структур, таких как Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества.

«Казахстан с интересом наблюдает за процессами в Африке, которая объективно обладает большим экономическим потенциалом. Мы отмечаем растущее значение Африканского Союза, где наша страна является наблюдателем с 2013 года. Астана заинтересована в установлении эффективных рабочих контактов и дальнейшем укреплении взаимодействия с этой организацией и ее членами», - заявил К.Абдрахманов.

Он приветствовал проведение в 2019 году XIV Саммита ОИС в Гамбии, и заявил, что казахстанская делегация будет представлена на должном уровне.

В свою очередь М.Тангара отметил инициативы Казахстана, касающиеся нераспространения, разоружения, борьбы с терроризмом, обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

Глава МИД РК подчеркнул, что Казахстан заинтересован в развитии двустороннего взаимодействия в сферах энергетики, горного дела, инфраструктуры и туризма.

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