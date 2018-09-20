Узбекистан-Таджикистан: жители приграничных районов «устали» от штампов в загранпаспортах

CA-NEWS (UZ) - Жители приграничных районов Таджикистана и Узбекистана просят власти разрешить поездки в эти страны по внутренним паспортам. Сейчас граждане двух республик имеют право на въезд в соседнюю страну только при наличии загранпаспорта.

До отмены визового режима жителям приграничных районов можно было пересечь границу по внутренним паспортам, однако разрешалось находиться всего до пяти дней и на расстояние до 30 км на территории соседнего государства.

Джумабой Суфиев, житель Спитаменского района Согдийской области, вынужден получить новый заграничный паспорт. «В моем загранпаспорте не осталось свободного места для штампа. Я должен приобрести новый загранпаспорт, заплатив более 800 сомони (около 90 долларов). Сейчас не многие готовы заплатить такую сумму, чтобы приобрести загранпаспорт и поехать навестить родных и близких в Узбекистане. Я знаю людей, которые до сих пор не могут поехать к своим родственникам из-за отсутствия загранпаспорта. Мы просим власти разрешить поездки в Таджикистан и Узбекистан и по внутренним паспортам. Это мечта большинства жителей приграничных районов», - говорит наш собеседник.

Официальная стоимость таджикского биометрического загранпаспорта составляет на сегодня $75. Плюс к этому получателю необходимо уплатить 75 сомони госпошлину и 40 сомони за обслуживание.

Для перехода на территорию Узбекистана таджикистанцам необходимо иметь при себе только заграничный паспорт (дипломатический, служебный, или общегражданский). Но при этом, как и ранее, они обязаны в течение трех рабочих дней встать на учет местных органов внутренних дел Узбекистана.

По итогам госвизита Шавката Мирзиёева в Душанбе 9 марта Таджикистан и Узбекистан подписали 27 соглашений. Одним из главных событий стало подписание соглашения, которое предусматривает взаимные безвизовые поездки в Таджикистан и Узбекистан для граждан этих стран – сроком до 30 дней.