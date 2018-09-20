Россиянина, убившего 5-летнюю таджикскую девочку, отправили на психиатрическую экспертизу

CA-NEWS (TJ) - Александра Семина, обвиняемого в убийстве таджикской девочки в подмосковном Серпухове, отправили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила адвокат семьи убитой Хувайды Тиллозода.

Пятилетняя Хувайда была изнасилована и убита местным жителем вечером 22 июля. Ее тело нашли на следующее утро в спортивной сумке недалеко от железнодорожной станции в городе Серпухове Московской области.

Ольга Михайлова, адвокат семьи убитой Хувайды Тиллозода, сказала, что врачи должны определить, вменяем ли человек, совершивший столь жестокое преступление. Если Александра Семина признают невменяемым, он может оказаться на свободе или его отправят на принудительное лечение, сказала адвокат. По ее словам, расследование уголовного дела по факту убийства Хувайды не завершено. «Я удовлетворена результатами расследования – к выяснению обстоятельств убийства привлечены опытные следователи». Адвокат Ольга Михайлова предположила, что дело будет направлено в суд в конце этого или в начале будущего года.

​Тем временем российские СМИ сообщают, что Александра Семина подозревают в причастности как минимум к пяти случаям сексуального надругательства над детьми. По данным онлайн-ресурса "Дни.ру", уже доказано участие Семина в паре эпизодов, а следствие по остальным трем продолжается. «Причем следователи выражают уверенность, что мужчина абсолютно вменяем», - пишет издание. Эту информацию подтвердил источник в посольстве Таджикистане в Москве, который участвовал на встрече таджикских дипломатов с представителями МИД РФ

СМИ со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам Серпухова, также сообщают, что Александр Сёмин неоднократно был замечен в компании с местным участковым. Предположительно, именно это знакомство позволило Сёмину избегать ответственности за домогательства к детям на детской площадке, о которых регулярно поступали жалобы в серпуховское отделение полиции. После трагедии были уволены несколько высокопоставленных офицеров серпуховской полиции.

Абдусалом Саидов, отец Хувайды, говорит, что в целом доволен ходом расследования уголовного дела. Но он требует привлечь к ответственности и тетю Александра Семина. «Мне сказали, что за ним стоят довольно весомые люди, в том числе его тетя. Она сама адвокат и намерена для него состряпать решение о невменяемости», - сказал Абдусалом Саидов 19 сентября. Он утверждает, что тётя «маньяка из Серпухово» оказывает давление на адвокатов, чтобы они отказались от защиты интересов семьи Хувайды.

Напомним, пятилетнюю Хувайду украли 22 июля прямо во дворе дома в подмосковном Серпухове. В тот день ее отец зашел в магазин, а мать отошла на несколько минут посмотреть, чем занимается младшая дочь. Ребенка искали несколько часов, обыскивали каждый куст. На следующий день ее нашли недалеко от заводской железнодорожной ветки. Спасатели обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело Хувайды. Судмедэкспертиза показала, что девочку изнасиловали, а потом убили ножом. По подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего местного жителя Александра Семина.