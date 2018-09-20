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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-глава «Уздонмахсулот»: Повышение стоимости хлеба покончит с коррупцией
Предыстория: Узбекистан переходит на продажу хлеба по рыночной цене. Его стоимость будет растиПродолжение: После волны возмущения в Узбекистане снизили цены на хлеб

CA-NEWS (UZ) - С 15 сентября, после отмены госрегулирования цен на буханку хлеба стоимость булки хлеба в Узбекистане выросла почти в два раза с 650 до 1200 сумов (около 0,1 доллара).

Согласно постановлению кабинета министров Узбекистана, с 15 сентября оптово-отпускная цена пшеничной муки 1 сорта стоит 1400 сумов за килограмм. В последний раз цена на так называемый социальный хлеб в Узбекистане повышалась 15 сентября 2014 года с 600 сумов до 650 сумов.

Однако Алим Атаев, экс-председатель правления государственной корпорации «Уздонмахсулот», проработавший в мукомольной отрасли 36 лет, считает, что «повышение цен на буханку хлеба сведет на нет коррупционные схемы с субсидиями на зерно».

"Мыльный пузырь о том, что «Узбекистан сам себя обеспечивает пшеницей», лопнул. При переходе на свободные цены, на свободное приобретение сырьевой базы – пшеницы – свободными договорными ценами мы получаем по себестоимости и по издержкам производства окончательную цену на выпускаемую продукцию. Это в рыночных условиях, конечно, приветствуется. Только вначале правительство должно было принять программу социальной поддержки малоимущих слоев населения. Цены на хлеб повысились с 15 сентября, а с 1 октября малоимущие слои населения будут получать компенсацию в размере 2 долларов. Но этого очень мало и меры приняты достаточно поздно," – говорит Алим Атаев.

"Из пшеницы, выращиваемой в Узбекистане, нельзя печь хлеб. Согласно технологическим требованиям, для выпечки хлеба нужно смешать муку из кормовой пшеницы с пшеницей, выращиваемой в Казахстане. В противном случае, получится продукт, опасный для здоровья человека. До недавнего времени в тесто добавляли муку, доставленную из Казахстана контрабандным путем, оформляя это как продукт, выращенный местными фермерами. Но в течение двухлетнего правления Мирзиёева ввоз муки из Казахстана заметно облегчился и не осталось необходимости в этой лжи. Повышение цен на булку хлеба является «болезненной, но необходимой шоковой терапией». Это требование свободной рыночной экономики," – говорит Атаев.

Ведущий специалист ассоциации «Тошкент-нон» говорит, что «повышение стоимости хлеба стало решением многих проблем». По его словам, себестоимость булки хлеба повысились из-за повышения цен на газ, электричество и дрожжи.

"В 40 заводах в Ташкенте ежедневно перерабатывают 550 тонн муки для изготовления хлебобулочных изделий. Мы купили дешевую муку у государства. Но хлеб ведь не готовится исключительно из муки. У нас повысились цены на газ, электричество и дрожжи. 650 сумов не окупало даже половину себестоимости. Сейчас скажу вам одно, даже если это не понравится людям, себестоимость одной качественной буханки доходит до 1200 сумов," – сказал представитель ассоциации «Тошкент-нон».

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