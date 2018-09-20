ФАО вложит $1 миллион в развитие области продовольствия и сельского хозяйства в Европе и Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) вкладывает $1 миллион, сэкономленный за счет повышения эффективности, в приоритетные направления в области продовольствия и сельского хозяйства в Европе и Центральной Азии. Об этом сообщили в представительстве ФАО в Кыргызстане.

Когда стало известно, что региональные отделения ФАО по всему миру получат дополнительно по одному миллиону долларов США для решения приоритетных задач в области продовольствия и сельского хозяйства, техническая группа в Будапеште незамедлительно приступила к подготовке предложений для Европы и Центральной Азии.

Сэкономленные ФАО по всему миру средства в размере пяти миллионов долларов США были использованы для создания Междисциплинарного фонда и в равных долях распределены в Африке, Азии и Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, а также в Европе и Центральной Азии. (Еще пять миллионов долларов США были направлены на реализацию стратегических программ ФАО по всему миру).

«Это была уникальная возможность сосредоточить дополнительную энергию и ресурсы на перспективных направлениях в нескольких странах нашего региона», – сказал Раймунд Йеле, координатор региональных стратегических программ ФАО в Европе и Центральной Азии. «Мы работали быстро и эффективно и в ряде случаев открыли новые возможности для расширения или тиражирования мероприятий при финансовой помощи партнеров».

Предотвращение или даже обращение вспять деградации земель является приоритетом как для Молдовы, так и для Таджикистана. ФАО поддерживает агроэкологические системы здесь и во всем регионе.

В Таджикистане было создано 18 демонстрационных полей, организованы учебные и полевые дни. Более 600 фермеров узнали, как интенсифицировать производство сельскохозяйственных культур, используя устойчивые практики: методы борьбы с природными вредителями, а также, например, посев пшеницы с нулевой обработкой почвы.

«На богарных землях огромное значение имеют влажность почвы и время посева», – сказал участник проекта, фермер Самед Мухаммадиев. «Пшеница на нашем демонстрационном поле растет прекрасно и по сравнению с пшеницей на других полях, она более качественная и созревает раньше. Я очень рад и, безусловно, буду применять этот метод на всех моих богарных землях».

Междисциплинарный фонд профинансировал еще три проекта в Европе и Центральной Азии, в число которых вошли: разработка руководящих принципов регулирования вопросов землевладения в Кыргызстане и Таджикистане, развитие агропродовольственной цепочки в Азербайджане и Украине и содействие развитию рынка труда в Турции для сирийских беженцев и принимающих их общин.