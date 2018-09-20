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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде состоялась конференция гуманитарной ассоциации туркмен мира

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде прошла XXI конференция гуманитарной ассоциации туркмен мира. В работе форума приняли участие представители туркменских диаспор из зарубежных государств, а также делегаты со всех уголков страны, сообщает госинформагентство страны.

Перед началом работы конференции, её участники возложили цветы к Монументу Независимости.

Затем в конференц-зале Дворца «Мекан» состоялась церемония открытия форума, в котором приняли участие члены правительства, депутаты Меджлиса, представители политических партий и общественных организаций, институтов Академии наук, министерств и ведомств, столичных вузов, являющихся коллективными членами ГАТМ, индивидуальные члены Ассоциации со всех велаятов страны, деятели науки и культуры, почётные старейшины, журналисты, студенческая молодёжь.

В ходе конференции был заслушан отчёт о деятельности Гуманитарной ассоциации туркмен мира. Как отмечалось, в 14 странах действуют 27 отделений ГАТМ, в её составе более трёхсот коллективных и сотни индивидуальных членов, в том числе около 400 из иностранных государств.

Важнейшими направлениями работы с зарубежными диаспорами являются: обеспечение консолидации соотечественников, популяризация в мире истории и культуры, традиций и обычаев туркменского народа, современных достижений нашей страны. Значительна роль ГАТМ в развитии международного сотрудничества, в реализации миролюбивой политики и прогрессивных инициатив туркменского лидера.

О деятельности зарубежных отделений ГАТМ рассказали их представители из Афганистана, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии.

Прозвучали также сообщения о проведении мероприятий по популяризации туркменской культуры и творческого наследия её выдающихся представителей.

В ходе конференции состоялась церемония награждения почётными грамотами активистов ГАТМ. Затем состоялся праздничный концерт.

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