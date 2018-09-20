Генпрокуроры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

CA-NEWS (KG) - Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров в рамках визита в Душанбе 19 сентября провел двусторонние встречи с генеральными прокурорами Саудовской Аравии Шейхом Сауд ибн Абдуллах Ал-Муаджабом, Китая - Чжан Цзюнь, Кыргызстана - Откурбеком Джамшитовым, Таджикистана - Юсуфом Рахмоном, Узбекистана - Отарбеком Муродовым.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа РК, руководители ведомств обсудили вопросы международного сотрудничества, в том числе экстрадиции преступников, оказания правовой помощи по уголовным делам, передачи осужденных и другие.

Кроме того, подписана программа сотрудничества между генеральными прокуратурами Казахстана и Узбекистана на 2019-2020 годы.

К.Кожамжаров проинформировал зарубежных коллег о проводимых в Казахстане реформах в сфере уголовного процесса, принимаемых мерах по снижению тюремного населения и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства, а также заверил о готовности к расширению и углублению двусторонних отношений.

По итогам встреч стороны договорились принимать меры по обмену опытом и продолжению конструктивного взаимодействия.