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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В России разбился истребитель МиГ-31, летчики успели катапультироваться

CA-NEWS (CA) - Самолет МиГ-31 разбился в районе поселка Молочная ферма в Нижегородской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет. «Летчики успели катапультироваться», — пояснили в ведомстве.

РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны сообщает, что причиной аварии истребителя стала техническая неисправность. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет на одном из военных аэродромов. Специалисты поисково-спасательной службы эвакуировали летчиков.

По данным министерства, в самолете не было боекомплекта. МиГ-31 упал в безлюдном месте, поэтому разрушений на земле нет. Для установления причин аварии на месте происшествия работает комиссия Минобороны.

По данным источника агентства, самолет полностью сгорел.

Местный портал «Открытый Нижний» опубликовал видео с места крушения истребителя.

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