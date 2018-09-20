В России разбился истребитель МиГ-31, летчики успели катапультироваться

- Азия и мир, происшествия
- 9:49, 20 сентября 2018
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CA-NEWS (CA) - Самолет МиГ-31 разбился в районе поселка Молочная ферма в Нижегородской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В результате ЧП погибших и пострадавших нет. «Летчики успели катапультироваться», — пояснили в ведомстве.
РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны сообщает, что причиной аварии истребителя стала техническая неисправность. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет на одном из военных аэродромов. Специалисты поисково-спасательной службы эвакуировали летчиков.
По данным министерства, в самолете не было боекомплекта. МиГ-31 упал в безлюдном месте, поэтому разрушений на земле нет. Для установления причин аварии на месте происшествия работает комиссия Минобороны.
По данным источника агентства, самолет полностью сгорел.
Местный портал «Открытый Нижний» опубликовал видео с места крушения истребителя.