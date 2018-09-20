Представители Китая, Монголии и России обсуждают строительство экономического коридора

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе проходит Международный форум Ассоциации экспертных центров Китая, Монголии и России с целью обсуждения строительства экономического коридора между тремя странами, сообщает агентство Синьхуа.

«Трехсторонний экономический коридор является важной частью китайской инициативы «Один пояс — один путь» и связывает страны не только экономическими, но и культурными, научными, туристическими нитями», — заявил директор Монгольского государственного университета Ядмаа Тумурбаатар.

Форум Ассоциации экспертных центров Китая, Монголии и России был учрежден тремя странами в 2015 году. Вопрос создания трехстороннего коридора был поднят 12 сентября 2018 года во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке во время встречи лидеров России, Китая, Монголии, Японии и Южной Кореи.