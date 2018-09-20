Туркменистан отверг ряд рекомендаций ООН по правам человека

CA-NEWS (TM) - Представители Туркменистана представили ответ на рекомендации по правам человека Рабочей группы ООН в рамках Универсального периодического обзора (УПО). 19 из 191 рекомендации рабочей группы ООН по правам человека, данные в мае 2018 года, были отвергнуты.

Туркменистан принял 98 рекомендаций, три рекомендации были сразу отвергнуты, а 90 были приняты к рассмотрению. По итогам рассмотрения власти отвергли еще 16 рекомендаций. Разъяснения были даны лишь по некоторым пунктам.

Рекомендацию делегации США о необходимости предоставить лицам, находящимся в заключении, в том числе в тюрьмах Овадан-Депе и Сейди, доступ к независимым инспекторам и другим посетителям, а также позволить визитерам проводить частные и конфиденциальные беседы с заключенными, в соответствии с правилами ООН, Туркменистан отверг.

Также было отказано ратифицировать Конвенцию Международной организации труда о коренных народах. Власти поясняют, что, согласно определению ООН, коренной народ состоит из нынешних потомков народов, которые проживали на нынешней территории страны в момент, когда на неё прибыли лица другой культуры и этнического происхождения, которые покорили их и поставили в зависимое положение. Власти отмечают, что в Туркменистане нет народов, соответствующих этому определению, а значит – ратификация конвенции нецелесообразна.

Рекомендации, касающиеся отказа от уголовной ответственности за гомосексуальные связи и запрета всех форм дискриминации, отклонены с формулировкой «противоречат сложившимся взглядам гражданского общества». Рекомендация отказаться от преследования граждан, не желающих нести военную службу по религиозным убеждениям, отклонена по причине того, что «защита Туркменистана – священный долг каждого гражданина». Также власти отказались исполнять рекомендацию о запрете принудительного тестирования на ВИЧ, пояснив, что эти нормы не являются дискриминационными и не нарушают прав человека.

Касательно рекомендаций принять конкретные меры по защите свободы вероисповедания, а также отменить уголовные наказания за выражение мнения, сказано, что Конституция Туркменистана и так гарантирует гражданам свободу мнений. Рекомендации о запрете цензуры и прекращении принудительной мобилизации населения для участия в организованных правительством массовых мероприятиях были также отклонены. Туркменистан ссылается на закон о СМИ, предусматривающий ответственность за ущемление свободы массовой информации.

Рекомендация о запрете принудительного и детского труда отклонена на том основании, что она уже исполнена – в новой редакции Конституции Туркменистана введены соответствующие нормы.

Рекомендацию делегации о предоставлении владельцам собственности и жителям Ашхабада, выселенным из своего жилья, справедливую и адекватную компенсацию Туркменистан отверг без пояснений.

20 сентября делегация Туркменистана вновь прибудет в Женеву для презентации своего доклада.